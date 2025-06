Unità di misura dei metalli preziosi nei cruciverba: la soluzione è Carato

Home / Soluzioni Cruciverba / Unità di misura dei metalli preziosi

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Unità di misura dei metalli preziosi' è 'Carato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CARATO

Curiosità e Significato... La parola Carato è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Carato.

Perché la soluzione è Carato? Il carato è l'unità di misura utilizzata per valutare la purezza dei metalli preziosi come l'oro e il diamante. Originariamente derivato dal peso di una noce di carrubo, indica la quantità di oro puro presente in una lega, con 24 carati che rappresentano l’oro al 100%. È un modo semplice per capire quanto un gioiello sia autentico e di qualità.

C Como

A Ancona

R Roma

A Ancona

T Torino

O Otranto

