Alcuni corrodono i metalli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Alcuni corrodono i metalli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ACIDI

Significato/Curiosita : Alcuni corrodono i metalli

Comunemente associato ai materiali metallici (cioè i metalli e le loro leghe). la corrosione dei metalli può essere definita come un processo di degradazione... Con il termine acidi grassi si indicano gli acidi monocarbossilici alifatici derivati o contenuti in forma esterificata in un grasso vegetale o animale... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

