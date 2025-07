Accolsero un cavallo di legno nei cruciverba: la soluzione è Troiani

Home / Soluzioni Cruciverba / Accolsero un cavallo di legno

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Accolsero un cavallo di legno' è 'Troiani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TROIANI

Curiosità e Significato di Troiani

Approfondisci la parola di 7 lettere Troiani: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Troiani? I Troiani sono i popoli dell'antica Turchia protagonisti della celebre guerra di Troia. La loro storia è famosa anche grazie al celebre cavallo di legno, simbolo di astuzia e inganno, usato per entrare in città nemiche. Il termine Troiani richiama dunque l’inganno e la strategia, elementi spesso associati a questa vicenda mitologica diventata simbolo di trappole nascoste e trionfi ingannevoli.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Legno per mobili pregiatiLa particolare coppa di legno tipica della Val d AostaFavoloso animale simile a un cavalloCabina di legno per i bagnantiLegno nero lucente e pesante

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Troiani

Non riesci a risolvere la definizione "Accolsero un cavallo di legno"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

T Torino

R Roma

O Otranto

I Imola

A Ancona

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R N O O A S N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SARONNO" SARONNO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.