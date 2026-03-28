Sport di squadra con giocatori a cavallo

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Sport di squadra con giocatori a cavallo' è 'Polo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: POLO

Perché la soluzione è Polo? Il polo è uno sport di squadra praticato a cavallo, in cui due squadre di giocatori cercano di segnare gol colpendo una palla con una mazza lunga. Questo sport richiede abilità equestri, coordinazione e strategia, coinvolgendo spesso campi di grandi dimensioni. La partita si svolge con regole precise e un ritmo intenso, e la vittoria dipende dalla capacità di collaborare tra i compagni. Il polo rappresenta un mix di sport, cavalleria e spirito di squadra.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sport di squadra con giocatori a cavallo". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Sport di squadra con giocatori a cavallo nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Polo

Per risolvere la definizione "Sport di squadra con giocatori a cavallo", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sport di squadra con giocatori a cavallo" conferma che la soluzione 'Polo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Polo

P Padova O Otranto L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sport di squadra con giocatori a cavallo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Polo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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