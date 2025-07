Tipo di difesa... che giustifica il reato nei cruciverba: la soluzione è Legittima

Home / Soluzioni Cruciverba / Tipo di difesa... che giustifica il reato

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Tipo di difesa... che giustifica il reato' è 'Legittima'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LEGITTIMA

Curiosità e Significato di Legittima

Approfondisci la parola di 9 lettere Legittima: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Legittima? Legittima si riferisce a una difesa che, pur causando un reato, è considerata giustificata dalla legge perché agita in situazione di necessità o legittimo diritto. In pratica, permette di giustificare un'azione illegale se fatta per proteggere sé stessi o altri da un pericolo imminente. È un concetto che sottolinea come alcune azioni, anche se illecite, possano essere esentate da responsabilità penale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Se è di legittima difesa è un reatoTipo di difesa militareUn tipo di pasta da minestroneRobusto cane da difesa tedescoUn tipo di conservazione delle olive

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Legittima

Hai davanti la definizione "Tipo di difesa... che giustifica il reato" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

L Livorno

E Empoli

G Genova

I Imola

T Torino

T Torino

I Imola

M Milano

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L C T E T D R A E A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CATTEDRALE" CATTEDRALE

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.