La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Tipo di difesa militare' è 'Antiaerea'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ANTIAEREA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Tipo di difesa militare" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tipo di difesa militare". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Antiaerea? L'antisarea rappresenta una strategia militare fondamentale per proteggere i territori e le forze da attacchi provenienti dal cielo. Utilizza sistemi e strumenti specifici progettati per individuare, intercettare e neutralizzare minacce aeree come aerei, missili o droni. Questa difesa è essenziale per mantenere il controllo dello spazio aereo e garantire la sicurezza di basi militari e zone civili. La capacità di contrastare le offensive aeree permette di preservare le operazioni e le vite umane coinvolte.

La definizione "Tipo di difesa militare" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tipo di difesa militare" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Antiaerea:

A Ancona N Napoli T Torino I Imola A Ancona E Empoli R Roma E Empoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tipo di difesa militare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

