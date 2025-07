Provvisti di braccia frondose nei cruciverba: la soluzione è Ramuti

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Provvisti di braccia frondose' è 'Ramuti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RAMUTI

Curiosità e Significato di Ramuti

Approfondisci la parola di 6 lettere Ramuti: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Ramuti? I ramuti sono delle piante o arbusti con rami ricchi di foglie frondose, spesso utilizzati in giardinaggio per creare siepi o zone d’ombra. La loro chioma folta e verdeggiante li rende ideali per abbellire gli spazi esterni, offrendo anche un riparo naturale. Conosciuti per la loro robustezza, i ramuti aggiungono un tocco di natura e freschezza a ogni ambiente.

Come si scrive la soluzione Ramuti

Se ti sei imbattuto nella definizione "Provvisti di braccia frondose", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

R Roma

A Ancona

M Milano

U Udine

T Torino

I Imola

