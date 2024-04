La Soluzione ♚ Così ha le braccia chi accoglie

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Così ha le braccia chi accoglie. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : APERTE

Curiosità su Cosi ha le braccia chi accoglie: Più profonda ed estesa delle due precedenti, di forma tondeggiante, che accoglie l'olecrano dell'ulna. tra la troclea e l'epicondilo mediale è distinguibile... Porte aperte è un film del 1990 diretto da Gianni Amelio. Il soggetto è ispirato all'omonimo romanzo di Leonardo Sciascia pubblicato nel 1987. Il film è stato presentato nella Quinzaine des Réalisateurs al 43º Festival di Cannes.

Altre Definizioni con aperte; così; braccia; accoglie;