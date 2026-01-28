Approvvigionati provvisti

SOLUZIONE: RIFORNITI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Approvvigionati provvisti" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Approvvigionati provvisti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Riforniti? Le persone o le cose che sono rifornite hanno ricevuto le risorse necessarie per funzionare o continuare. Questo termine indica uno stato di essere provvisti di ciò che serve, spesso in relazione a scorte o approvvigionamenti. Quando qualcosa è rifornito, significa che è stato dotato di quanto occorre per svolgere il proprio ruolo o attività.

Quando la definizione "Approvvigionati provvisti" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Approvvigionati provvisti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Riforniti:

R Roma I Imola F Firenze O Otranto R Roma N Napoli I Imola T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Approvvigionati provvisti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

