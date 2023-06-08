Si tende con le braccia

Home / Soluzioni Cruciverba / Si tende con le braccia

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Si tende con le braccia' è 'Arco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ARCO

Perché la soluzione è Arco? L'arco è uno strumento utilizzato per tendere le braccia e scoccare frecce, spesso impiegato in attività sportive come il tiro con l'arco o in passato nelle battaglie. La sua funzione principale consiste nel concentrare la forza dell'utente e trasferirla alla freccia, permettendo di raggiungere un obiettivo a distanza. La forma arcuata dell'oggetto favorisce questa azione, rendendolo un elemento essenziale in molte culture e contesti storico-militari.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si tende con le braccia". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Si tende con le braccia nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Arco

In presenza della definizione "Si tende con le braccia", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si tende con le braccia" conferma che la soluzione 'Arco' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Arco

A Ancona R Roma C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si tende con le braccia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Arco' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un celebre monumento del Foro RomanoUna costruzione neoclassica di MilanoA Roma c è quello di TitoSi toglie levando le tendeSi dice di vino che tende al gusto zuccherinoSi tende sotto i trapeziSi tende a ogni tiroFine a cui si tende