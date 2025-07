Cavità per l anello nei cruciverba: la soluzione è Castone

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Cavità per l anello' è 'Castone'.

CASTONE

Curiosità e Significato di Castone

La parola Castone è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Castone.

Perché la soluzione è Castone? Castone indica una cavità o un'incavatura in cui si inserisce un anello, spesso usata nel contesto della gioielleria o dell'arte. È la parte in cui si poggia e si valorizza un gioiello, creando un punto di sostegno e messa in mostra. Un elemento fondamentale per garantire stabilità e bellezza alla creazione. Insomma, il castone è il contenitore perfetto per mettere in evidenza un prezioso anello.

Come si scrive la soluzione Castone

Non riesci a risolvere la definizione "Cavità per l anello"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

A Ancona

S Savona

T Torino

O Otranto

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C I A C O R R C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CARROCCI" CARROCCI

