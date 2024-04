La Soluzione ♚ Le cavità del Carso La definizione e la soluzione di 6 lettere: Le cavità del Carso. DOLINE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Le cavita del carso: Ad almeno una decina di milioni di anni fa, è una vasta cavità presente nel sottosuolo del carso triestino, costituito da rocce carbonatiche prevalentemente... In geomorfologia una dolina è una conca chiusa, tipica dei pianori costituiti da rocce calcaree, formatasi in seguito alla dissoluzione del carbonato di calcio costituente le rocce; è una morfologia tipica di aree in cui si manifesta il carsismo superficiale. Da un punto di vista idrologico è il punto di chiusura di un bacino idrografico, con un reticolato idrografico centripeto, il cui centro si riempirebbe d'acqua originando un laghetto se le ... Altre Definizioni con doline; cavità; carso; Relativo alle cavità cardiache; Tecnica chirurgica per l esame della cavità addominale; Una cavità del cuore; Cavità del Carso;

DOLINE

