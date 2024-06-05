Una cavità polmonare

Sara Verdi | 3 nov 2024 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Una cavità polmonare' è 'Ilo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ILO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Una cavità polmonare
  • Risposta: ILO
  • Lunghezza: 3 lettere
  • Schema parole: 3
  • Schema utile: I__
  • Inizia con: I
  • Finisce con: O
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Una cavità polmonare nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Ilo

Se la definizione "Una cavità polmonare" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ilo'.

Le 3 lettere della soluzione

I Imola
L Livorno
O Otranto

La soluzione 'Ilo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una cavità polmonare". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.