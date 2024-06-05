Una cavità polmonare
La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Una cavità polmonare' è 'Ilo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ILO
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Una cavità polmonare
- Risposta: ILO
- Lunghezza: 3 lettere
- Schema parole: 3
- Schema utile: I__
- Inizia con: I
- Finisce con: O
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Una cavità polmonare nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Ilo
Se la definizione "Una cavità polmonare" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ilo'.
Le 3 lettere della soluzione
I Imola
L Livorno
O Otranto
La soluzione 'Ilo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una cavità polmonare". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.