Caratterizza un tipo di sistema ereditario nei cruciverba: la soluzione è Polimeria

Home / Soluzioni Cruciverba / Caratterizza un tipo di sistema ereditario

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Caratterizza un tipo di sistema ereditario' è 'Polimeria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

POLIMERIA

Curiosità e Significato di Polimeria

Approfondisci la parola di 9 lettere Polimeria: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Polimeria? La polimeria è un sistema ereditario in cui un singolo gene influenze più caratteri diversi, grazie alla sua capacità di interagire con altri geni o di manifestarsi in modi variabili. Questo meccanismo rende la trasmissione genetica più complessa e ricca di sfumature, contribuendo alla diversità biologica. In sostanza, la polimeria mostra come un singolo elemento possa avere effetti molteplici e articolati.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Tipo di sistema che concerne la misurazioneCaratterizza un tipo di verso della metrica grecaIl sistema ereditario che privilegiava l ultimogenitoCaratterizza un tipo di strada a più corsieCaratterizza il tipo risoluto

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Polimeria

Se "Caratterizza un tipo di sistema ereditario" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

P Padova

O Otranto

L Livorno

I Imola

M Milano

E Empoli

R Roma

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I E L C R I C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CLERICI" CLERICI

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.