Caratterizza chi è sottopeso

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Caratterizza chi è sottopeso' è 'Magrezza'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MAGREZZA

Perché la soluzione è Magrezza? La magrezza è uno stato fisico caratterizzato da un peso corporeo inferiore alla norma, spesso associato a una riduzione significativa della massa adiposa e muscolare. Essa può derivare da fattori genetici, disordini alimentari o condizioni di salute che influenzano l’assorbimento dei nutrienti o il metabolismo. La persona magra può apparire snella e leggera, ma in alcuni casi questa condizione può comportare rischi per la salute, come debolezza o immunodepressione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Caratterizza chi è sottopeso". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Caratterizza chi è sottopeso nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Magrezza

Per risolvere la definizione "Caratterizza chi è sottopeso", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Caratterizza chi è sottopeso" conferma che la soluzione 'Magrezza' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Magrezza

M Milano A Ancona G Genova R Roma E Empoli Z Zara Z Zara A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Caratterizza chi è sottopeso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Magrezza' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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