ALBERO DI TRINCHETTO

Curiosità e Significato di Albero Di Trinchetto

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 18 lettere Albero Di Trinchetto, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Albero Di Trinchetto? L'albero di trincetto è un termine nautico che indica un albero particolarmente inclinato e a volte tripartito, utilizzato sulle navi antiche per sostenere le vele. La sua forma a trincetto permette una maggiore stabilità e manovrabilità in mare. È un elemento fondamentale nella struttura delle imbarcazioni classiche, contribuendo alla funzionalità e all'equilibrio della nave durante la navigazione.

Come si scrive la soluzione Albero Di Trinchetto

Hai davanti la definizione "Sostiene il parrocchetto" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

L Livorno

B Bologna

E Empoli

R Roma

O Otranto

D Domodossola

I Imola

T Torino

R Roma

I Imola

N Napoli

C Como

H Hotel

E Empoli

T Torino

T Torino

O Otranto

