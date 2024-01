La definizione e la soluzione di: Sostiene il capo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Il cuscino o guanciale è un oggetto, rettangolare, circolare o di altre forme, di stoffa ripieno di materiali morbidi che viene posto sul materasso per appoggiarvi la testa durante il sonno. In altre fogge viene anche usato per poggiarlo sulle sedie, sul divano o sul pavimento. Esistono anche cuscini che rivestono soltanto una funzione decorativa e non sono realizzati per sedercisi sopra.

Italiano

Sostantivo

cuscino ( approfondimento) m sing (pl.: cuscini)

sacchetto pieno di lana, piume, filamenti artificiali o altro, su cui si accosta il capo o sopra il quale ci si siede

Sillabazione

cu | scì | no

Pronuncia

IPA: /ku'ino/

Etimologia / Derivazione

dal latino medievale coxinum, derivazione di coxa ossia "coscia", quindi "cuscino per sedere"

Sinonimi

guanciale, capezzale

(raro) origliere

Parole derivate

cuscinata

Alterati