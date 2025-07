Cesta di vimini usata dai pescatori nei cruciverba: la soluzione è Nassa

Home / Soluzioni Cruciverba / Cesta di vimini usata dai pescatori

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Cesta di vimini usata dai pescatori' è 'Nassa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NASSA

Curiosità e Significato di Nassa

La parola Nassa è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Nassa.

Perché la soluzione è Nassa? Nassa è un contenitore tradizionale in vimini usato dai pescatori per catturare e trasportare il pesce. Questa gabbia o trappola, tipicamente rotonda e traforata, permette ai pesci di entrare ma non di uscire facilmente, rendendola uno strumento essenziale nella pesca artigianale. Un simbolo di tradizione e ingegnosità nel mondo marittimo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La bacchetta di vimini un tempo usata dai pastoriCesta in viminiLa trapunta giapponese usata come materassoPiccola nave con il fondo piatto usata per il trasporto di materialiTromba bronzea usata dai greci per segnali militari

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Nassa

Stai cercando la risposta alla definizione "Cesta di vimini usata dai pescatori"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

N Napoli

A Ancona

S Savona

S Savona

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I E D O T R P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TRIPODE" TRIPODE

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.