Cesta in vimini

Sostantivo

Curiosità su: La gerla (in latino detta cista cibaria, usata per trasportare cibo) è una cesta in legno, vimini o viburno intrecciati a forma di tronco di cono rovesciato, aperta in alto, munita di due cinghie, fettucce o spallacci di fusti di nocciolo per poter essere portata sulle spalle, usata per trasportare materiali vari.

gerla ( approfondimento) f sing (pl.: gerle)

ampio canestro con una conformazione a tronco di cono capovolto, che si regge sulla schiena tramite due cinghie in cui si infilano le braccia

Sillabazione

gèr | la

Pronuncia

IPA: /'drla/

Etimologia / Derivazione

deriva dal latino tardo gerula, derivazione di gerere cioè "portare"