Sono cinque per mano nei cruciverba: la soluzione è Dita

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Sono cinque per mano' è 'Dita'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DITA

Curiosità e Significato di Dita

La soluzione Dita di 4 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Dita per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Dita? DITA è il termine che indica ciascun elemento delle mani umane, spesso chiamate dita. Sono cinque per mano, fondamentali per afferrare e manipolare oggetti, e giocano un ruolo importante anche nella comunicazione non verbale. La loro agilità permette di svolgere molte attività quotidiane, rendendole strumenti essenziali per la vita di tutti i giorni. In breve, le dita sono alleate indispensabili del nostro corpo.

Come si scrive la soluzione Dita

Non riesci a risolvere la definizione "Sono cinque per mano"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

D Domodossola

I Imola

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O A L T T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TOTAL" TOTAL

