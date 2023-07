In mano sono pari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In mano sono pari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : AO

Significato/Curiosita : In mano sono pari

E la mano con il punteggio più alto vince. se invece si verifica un pareggio, la mano è pari. se nessuno ottiene un naturale, l'azione varia in base alle... Codice iso 3166-1 alpha-2 dell'angola ao – codice iso 3166-2:it della valle d'aosta (italia) ao _ ambient occlusion .ao – dominio di primo livello dell'angola... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 luglio 2023

