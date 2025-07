Sono cinque nella mano nei cruciverba: la soluzione è Dita

DITA

Curiosità e Significato di Dita

Perché la soluzione è Dita? **Dita** sono le parti mobili delle mani, cinque per ciascun arto, fondamentali per afferrare, toccare e percepire il mondo. Sono strumenti di precisione e sensibilità, indispensabili nelle attività quotidiane. La loro importanza si riflette anche nel linguaggio figurato, dove avere dita significa essere abili o sensibili. Un vero simbolo di manualità e comunicazione non verbale.

Come si scrive la soluzione Dita

Non riesci a risolvere la definizione "Sono cinque nella mano"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

D Domodossola

I Imola

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T V I I A G I N I A I L A O G Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VIAGGIO IN ITALIA" VIAGGIO IN ITALIA

