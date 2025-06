Sono cinque in una mano nei cruciverba: la soluzione è Dita

DITA

Curiosità e Significato... La soluzione Dita di 4 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Dita per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Dita? DITA indica le cinque estremità che compongono la mano umana, fondamentali per afferrare e manipolare oggetti. Sono strumenti essenziali per il tatto e la precisione nei movimenti quotidiani. La parola rappresenta anche un simbolo di destrezza e capacità manuale, caratteristiche che ci distinguono e ci permettono di interagire con il mondo che ci circonda.

Hai davanti la definizione "Sono cinque in una mano" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

D Domodossola

I Imola

T Torino

A Ancona

