Significato della soluzione per: Sono cinque nel quinterno

Sostantivo

Riccardo Fogli (Pontedera, 21 ottobre 1947) è un cantautore e bassista italiano. È noto per essere stato frontman e bassista dei Pooh tra il 1966 e il 1973 (ritornando come quinto componente tra il 2015 e il 2016 e dal 2023) nonché per aver vinto il 32º Festival di Sanremo e la prima edizione del reality show Music Farm.

fogli m

plurale di foglio

Sillabazione

fò | gli

Etimologia / Derivazione