La soluzione di 7 lettere per la definizione 'L involucro della ninfa dei ditteri' è 'Pupario'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PUPARIO

Curiosità e Significato di Pupario

Non fermarti alla soluzione! Conosci Pupario più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Pupario.

Perché la soluzione è Pupario? Il termine pupario indica l'involucro protettivo che circonda la ninfa dei ditteri, ovvero le larve di alcuni insetti come le zanzare. È una sorta di guscio o cella in cui si sviluppa la larva prima di diventare adulto. Questo concetto si estende anche a strutture simili in altri contesti biologici, rappresentando un ambiente di crescita temporaneo e protetto.

Come si scrive la soluzione Pupario

La definizione "L involucro della ninfa dei ditteri" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

U Udine

P Padova

A Ancona

R Roma

I Imola

O Otranto

