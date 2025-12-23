La ninfa tramutata in alloro

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La ninfa tramutata in alloro' è 'Dafne'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DAFNE

Perché la soluzione è Dafne? Dafne, figura della mitologia greca, rappresenta la giovane ninfa che, per sfuggire a un amore non corrisposto, fu trasformata in un albero di alloro. Questa metamorfosi simbolizza la fuga e l’immortalità, poiché l’alloro divenne un simbolo di vittoria e gloria. La leggenda sottolinea la potenza delle divinità e il sacrificio della ninfa che, attraverso questa trasformazione, ha lasciato un segno eterno.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La ninfa tramutata in alloro" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La ninfa tramutata in alloro". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Se la definizione "La ninfa tramutata in alloro" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La ninfa tramutata in alloro" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Dafne:

D Domodossola A Ancona F Firenze N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La ninfa tramutata in alloro" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

