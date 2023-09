Le piccole foglie che costituiscono l involucro del fiore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le piccole foglie che costituiscono l involucro del fiore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TEPALI

Significato/Curiosita : Le piccole foglie che costituiscono l involucro del fiore

Delle fonti. il fiore delle angiosperme è formato da pezzi fiorali con diversa struttura e funzione, derivanti dalla modificazione di foglie. l'elevata posizione... Angiosperme si ricorre al nome di tepali per indicare antofilli non distinguibili in sepali e petali. l'insieme dei tepali prende il nome di perigonio, un... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 settembre 2023

