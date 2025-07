Il più popoloso dei sei stati del New England nei cruciverba: la soluzione è Massachusetts

MASSACHUSETTS

Curiosità e Significato di Massachusetts

Approfondisci la parola di 13 lettere Massachusetts: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Massachusetts? Massachusetts è uno dei sei stati che compongono il New England, una regione del Nord-Est degli Stati Uniti. È il più popoloso di questa zona, conosciuto per le sue città storiche come Boston, università prestigiose e un ricco patrimonio culturale. La sua importanza economica e culturale lo rende un punto di riferimento nel panorama americano, confermandolo come il cuore pulsante del New England.

Come si scrive la soluzione Massachusetts

Hai trovato la definizione "Il più popoloso dei sei stati del New England" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

M Milano

A Ancona

S Savona

S Savona

A Ancona

C Como

H Hotel

U Udine

S Savona

E Empoli

T Torino

T Torino

S Savona

