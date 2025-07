La moneta stampata dalla Bank of England nei cruciverba: la soluzione è Sterlina

STERLINA

Curiosità e Significato di Sterlina

Perché la soluzione è Sterlina? La sterlina è la valuta ufficiale del Regno Unito, simbolo di stabilità e tradizione. Stampata dalla Bank of England, rappresenta una delle monete più antiche ancora in uso al mondo. La sua storia affonda radici nel Medioevo, ed è un simbolo di potere economico e culturale. Conosciuta anche come pound, la sterlina continua a essere un punto di riferimento nel sistema finanziario internazionale.

Come si scrive la soluzione Sterlina

Non riesci a risolvere la definizione "La moneta stampata dalla Bank of England"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

T Torino

E Empoli

R Roma

L Livorno

I Imola

N Napoli

A Ancona

