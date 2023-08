È il più popoloso Paese dell Africa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È il più popoloso Paese dell Africa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : NIGERIA

Significato/Curiosita : E il piu popoloso paese dell africa

Oltre 1,4 miliardi di persone, è il secondo paese più popoloso al mondo. la cina è una repubblica popolare in cui il potere è esercitato dal partito comunista... 9°n 8°e9; 8 la nigeria (afi: /ni'rja/), ufficialmente repubblica federale della nigeria (in inglese: federal republic of nigeria), è uno stato federale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : È il più popoloso Paese dell Africa : popoloso; paese; africa; popoloso comune dell area palermitana; Il meno popoloso fra gli Stati degli USA; Abitano il 2 comune più popoloso del Piemonte; Lo Stato più popoloso ; Il più popoloso dei sei stati del New England; Un film con Javier Bardem: Non è un paese per; Un paese immaginario visitato da Gulliver; paese sudamericano con vasti giacimenti di litio; Entrano in un paese senza passaporto; Appartenenti a un paese straniero; Belva notturna africa na; Lo stato africa no con i laghi Nyos e Monoun; Lago dell africa meridionale lungo circa 550 km; Violento vento africa no; Arcipelago spagnolo al largo della costa nordoccidentale dell africa ;

