GRONDAIA

Curiosità e Significato di Grondaia

Perché la soluzione è Grondaia? Una grondaia è un elemento installato lungo i bordi del tetto, progettato per raccogliere e convogliare l'acqua piovana verso apposite tubature o scarichi. Questo sistema evita allagamenti e danni alle strutture, proteggendo la casa dall’umidità e dai danni causati dalle intemperie. La cura nella scelta e manutenzione della grondaia è fondamentale per garantire un’efficace protezione della propria abitazione.

Come si scrive la soluzione Grondaia

G Genova

R Roma

O Otranto

N Napoli

D Domodossola

A Ancona

I Imola

A Ancona

