Grande santuario sui Pirenei nei cruciverba: la soluzione è Lourdes

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Grande santuario sui Pirenei' è 'Lourdes'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LOURDES

Curiosità e Significato di Lourdes

Perché la soluzione è Lourdes? Lourdes è un importante santuario situato nei Pirenei francesi, famoso per essere un luogo di pellegrinaggio cattolico dedicato alla Madonna. Ogni anno, milioni di fedeli arrivano qui per pregare e cercare conforto, attratti dalle storie di guarigioni miracolose. Un simbolo di fede e speranza, Lourdes rappresenta un punto di incontro tra spiritualità e tradizione religiosa.

Come si scrive la soluzione Lourdes

