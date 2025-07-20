Per i Romani era CIX
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SOLUZIONE: CENTONOVE
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Perché la soluzione è Centonove? Per i Romani, CIX si riferiva a un numero preciso, che corrisponde a cento nove. Questa cifra era usata nelle iscrizioni ufficiali e nei contesti quotidiani, dimostrando l'importanza del sistema numerico romano. La pronuncia di questa cifra, CENTONOVE, era parte integrante della lingua parlata, rendendo facile comunicare quantità e valori. La conoscenza di questi numeri era fondamentale nel mondo antico.
Per i Romani era CIX nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Centonove
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Per i Romani era CIX
- Risposta: CENTONOVE
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: C________
- Inizia con: C
- Finisce con: E
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Centonove' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Per i Romani era CIX". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
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