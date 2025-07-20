Per i Romani era CIX

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Per i Romani era CIX' è 'Centonove'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CENTONOVE

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Perché la soluzione è Centonove? Per i Romani, CIX si riferiva a un numero preciso, che corrisponde a cento nove. Questa cifra era usata nelle iscrizioni ufficiali e nei contesti quotidiani, dimostrando l'importanza del sistema numerico romano. La pronuncia di questa cifra, CENTONOVE, era parte integrante della lingua parlata, rendendo facile comunicare quantità e valori. La conoscenza di questi numeri era fondamentale nel mondo antico.

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Per i Romani era CIX nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Centonove

Questa pagina è dedicata alla definizione "Per i Romani era CIX" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Centonove'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Per i Romani era CIX

Per i Romani era CIX Risposta: CENTONOVE

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: C________

C________ Inizia con: C

C Finisce con: E

Le 9 lettere della soluzione

C Como E Empoli N Napoli T Torino O Otranto N Napoli O Otranto V Venezia E Empoli

La soluzione 'Centonove' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Per i Romani era CIX". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.