SPOLA

Curiosità e Significato di Spola

Approfondisci la parola di 5 lettere Spola: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Spola? La spola è uno strumento utilizzato nel tessile per avvolgere il filato, permettendo di creare fili più lunghi e uniformi. Passare tra i fili dell’ordito significa appunto far scorrere la spola attraverso le trame del tessuto in lavorazione. È un elemento fondamentale nella produzione di tessuti, simbolo di antiche tecniche artigianali e di precisione nel lavoro manuale.

Come si scrive la soluzione Spola

Se "Passa tra i fili dell ordito" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

P Padova

O Otranto

L Livorno

A Ancona

