UVETTA

Curiosità e Significato di Uvetta

La parola Uvetta è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Uvetta.

Perché la soluzione è Uvetta? L'uvetta è un piccolo uva passa, ovvero l'uva essiccata che si ottiene lasciando appassire i grappoli al sole o in ambienti controllati. Ricca di zuccheri naturali e antiossidanti, viene spesso usata in cucina per dolci, pane e snack salutari. Con il suo sapore dolce e intenso, l'uvetta arricchisce molte ricette tradizionali e moderne, portando un tocco di naturale bontà.

Come si scrive la soluzione Uvetta

Hai davanti la definizione "Un altro nome dell uva passa" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

U Udine

V Venezia

E Empoli

T Torino

T Torino

A Ancona

