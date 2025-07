Nome in comune fra le razze di coniglio e di gatto nei cruciverba: la soluzione è Angora

ANGORA

Curiosità e Significato di Angora

La soluzione Angora di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Angora per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Angora? L'Angora è una razza di coniglio e di gatto nota per il suo pelo lungo e setoso, molto apprezzato per la sua morbidezza. Il nome deriva dalla regione turca di Ankara, anticamente chiamata Angora, famosa per la produzione di lana di alta qualità. Questa parola rappresenta quindi non solo un animale, ma anche un simbolo di eleganza e raffinatezza nel mondo degli animali domestici.

Come si scrive la soluzione Angora

Non riesci a risolvere la definizione "Nome in comune fra le razze di coniglio e di gatto"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

A Ancona

N Napoli

G Genova

O Otranto

R Roma

A Ancona

