Incrociano e selezionano razze di animali

Home / Soluzioni Cruciverba / Incrociano e selezionano razze di animali

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Incrociano e selezionano razze di animali' è 'Allevatori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ALLEVATORI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Incrociano e selezionano razze di animali" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Incrociano e selezionano razze di animali". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Allevatori? Gli allevatori sono persone che si dedicano alla selezione e alla riproduzione di diverse razze di animali, spesso con l’obiettivo di migliorare caratteristiche specifiche o adattarle a particolari ambienti. Attraverso pratiche attente e considerate, scelgono attentamente gli esemplari da far riprodurre, contribuendo così a mantenere o potenziare le qualità desiderate. La loro attività richiede conoscenze approfondite e un grande rispetto per il benessere degli animali coinvolti. Gli allevatori svolgono un ruolo fondamentale nel garantire la diversità e la qualità delle razze.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Incrociano e selezionano razze di animali nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Allevatori

Se la definizione "Incrociano e selezionano razze di animali" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Incrociano e selezionano razze di animali" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Allevatori:

A Ancona L Livorno L Livorno E Empoli V Venezia A Ancona T Torino O Otranto R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Incrociano e selezionano razze di animali" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: S interessano di bestiameProvvedono alla crescita di animaliHanno vivai di animaliDà nome a varie razze di animali dal pelo lunghissimoAnimali delle terre polariBrutti animaliUna mostra di animaliGli animali come i maiali