L isola in cui Penelope tesseva la sua tela

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'L isola in cui Penelope tesseva la sua tela' è 'Itaca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ITACA

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Perché la soluzione è Itaca? Itaca è un’isola del Mar Ionio famosa nella mitologia e nella letteratura, nota soprattutto per essere il luogo di partenza e ritorno di Ulisse. La sua immagine è spesso associata a un ideale di viaggio e di ricerca di casa, di pace e di saggezza. Il nome evoca un senso di nostalgia e di desiderio di ritorno alle origini, rappresentando un simbolo di speranza e di destinazione finale. Itaca rimane così un simbolo universale di viaggio e di appartenenza.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L isola in cui Penelope tesseva la sua tela". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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L isola in cui Penelope tesseva la sua tela nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Itaca

In presenza della definizione "L isola in cui Penelope tesseva la sua tela", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L isola in cui Penelope tesseva la sua tela" conferma che la soluzione 'Itaca' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Itaca

I Imola T Torino A Ancona C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L isola in cui Penelope tesseva la sua tela" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Itaca' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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