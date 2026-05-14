L isola in cui Penelope tesseva la sua tela
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'L isola in cui Penelope tesseva la sua tela' è 'Itaca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ITACA
Perché la soluzione è Itaca? Itaca è un’isola del Mar Ionio famosa nella mitologia e nella letteratura, nota soprattutto per essere il luogo di partenza e ritorno di Ulisse. La sua immagine è spesso associata a un ideale di viaggio e di ricerca di casa, di pace e di saggezza. Il nome evoca un senso di nostalgia e di desiderio di ritorno alle origini, rappresentando un simbolo di speranza e di destinazione finale. Itaca rimane così un simbolo universale di viaggio e di appartenenza.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L isola in cui Penelope tesseva la sua tela". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.
L isola in cui Penelope tesseva la sua tela nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Itaca
In presenza della definizione "L isola in cui Penelope tesseva la sua tela", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L isola in cui Penelope tesseva la sua tela" conferma che la soluzione 'Itaca' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 5 lettere della soluzione Itaca
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L isola in cui Penelope tesseva la sua tela" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Itaca' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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