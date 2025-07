Pozzo da sfruttare nei cruciverba: la soluzione è Miniera

MINIERA

Curiosità e Significato di Miniera

Vuoi sapere di più su Miniera? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Miniera.

Perché la soluzione è Miniera? Miniera indica un luogo sotterraneo dove si estraggono minerali, metalli o altri materiali preziosi. È spesso associata a lavori pesanti e a un ambiente difficile, ma rappresenta anche un simbolo di scoperta e ricchezza nascosta. La parola può essere usata metaforicamente per indicare una fonte inesauribile di risorse o opportunità, come suggerisce il gioco di parole pozzo da sfruttare.

Come si scrive la soluzione Miniera

M Milano

I Imola

N Napoli

I Imola

E Empoli

R Roma

A Ancona

