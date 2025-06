Si può sfruttare per il marmo nei cruciverba: la soluzione è Cava

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Si può sfruttare per il marmo' è 'Cava'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CAVA

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Cava più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Cava.

Perché la soluzione è Cava? La parola cava indica un'area naturale o artificiale destinata all'estrazione di materiali come pietre, minerali o rocce, spesso utilizzata per il marmo. È il luogo in cui si estraggono le lastre di questa preziosa pietra, dando vita a opere di grande valore estetico e storico. Conoscere le cave permette di apprezzare meglio la provenienza di molti capolavori dell'arte e dell'architettura.

