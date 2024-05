È celebre per il Duomo il vino e un pozzo

Significato della soluzione per: E celebre per il duomo il vino e un pozzo

Sostantivo

orvieto ( approfondimento) m inv

(enologia) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

or | viè | to o or | vié | to

Pronuncia

IPA: /or'vjto/ o IPA: /or'vjeto/

Etimologia / Derivazione

deriva da Orvieto