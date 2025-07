Nave della Marina Militare che ne scorta altre nei cruciverba: la soluzione è Cacciatorpediniere

CACCIATORPEDINIERE

Curiosità e Significato di Cacciatorpediniere

Approfondisci la parola di 18 lettere Cacciatorpediniere: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Cacciatorpediniere? Il termine cacciatorpediniere indica una potente nave militare della Marina, progettata per proteggere altre imbarcazioni e formazioni navali. Queste navi sono veloci, armate e agili, pensate per scovare e neutralizzare minacce come sommergibili e aerei nemici, garantendo la sicurezza delle flotte. In parole semplici, sono le guardie del mare che ne sorvegliano e proteggono altre imbarcazioni.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Scorta militare o alimentarePiccola nave militare molto maneggevolePiccola nave che guida altre imbarcazioni in portoStrumento impiegato dalla marina militareTipo di nave militare

Come si scrive la soluzione Cacciatorpediniere

La definizione "Nave della Marina Militare che ne scorta altre" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

A Ancona

C Como

C Como

I Imola

A Ancona

T Torino

O Otranto

R Roma

P Padova

E Empoli

D Domodossola

I Imola

N Napoli

I Imola

E Empoli

R Roma

E Empoli

