PILOTINA

Curiosità e Significato di "Pilotina"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Pilotina

Perché la soluzione è Pilotina? La pilotina è una piccola imbarcazione utilizzata per condurre e guidare altre navi più grandi in porto o in acque ristrette, garantendo sicurezza durante le manovre di attracco o partenza. È fondamentale per facilitare il trasferimento tra mare aperto e banchina, svolgendo un ruolo chiave nel traffico portuale. In sintesi, la pilotina è l’aiutante silenzioso delle grandi navi nei porti.

Come si scrive la soluzione Pilotina

Hai davanti la definizione "Piccola nave che guida altre imbarcazioni in porto" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

I Imola

L Livorno

O Otranto

T Torino

I Imola

N Napoli

A Ancona

