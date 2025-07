Il fuoco la mette in bollore nei cruciverba: la soluzione è Pentola

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il fuoco la mette in bollore' è 'Pentola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PENTOLA

Curiosità e Significato di Pentola

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Pentola, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Pentola? La parola pentola indica un contenitore di metallo usato in cucina per cuocere alimenti, spesso sul fuoco. È fondamentale per preparare zuppe, stufati e altri piatti caldi, grazie alla sua capacità di trattenere il calore e distribuire il calore uniformemente. In parole semplici, la pentola è lo strumento che trasforma gli ingredienti crudi in deliziose pietanze calde, come suggerisce l’immagine del fuoco che la mette in bollore.

Come si scrive la soluzione Pentola

Se ti sei imbattuto nella definizione "Il fuoco la mette in bollore", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

E Empoli

N Napoli

T Torino

O Otranto

L Livorno

A Ancona

