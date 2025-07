Un cliente dell Enel nei cruciverba: la soluzione è Utente

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un cliente dell Enel' è 'Utente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

UTENTE

Curiosità e Significato di Utente

Hai risolto il cruciverba con Utente? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Utente.

Perché la soluzione è Utente? Utente indica la persona che utilizza un servizio o un prodotto, come nel caso di chi ha un contratto con Enel per l'energia. È il soggetto che usufruisce di un servizio, senza implicare necessariamente proprietà o possesso diretto. In ambito digitale, il termine si riferisce anche a chi naviga o interagisce con piattaforme online. Insomma, l'utente è colui che fa uso di qualcosa.

Come si scrive la soluzione Utente

Hai davanti la definizione "Un cliente dell Enel" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

U Udine

T Torino

E Empoli

N Napoli

T Torino

E Empoli

