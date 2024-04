La Soluzione ♚ Un abbonato dell Enel La definizione e la soluzione di 6 lettere: Un abbonato dell Enel. UTENTE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Un abbonato dell enel: Un utente è colui che usufruisce di un bene o di un servizio, generalmente collettivo, fornito da enti pubblici o strutture private. Il termine è largamente, seppure impropriamente, adoperato anche nell'informatica: in tale ambito connota colui che interagisce con un computer, o viene usato come generalizzazione del termine account; ciò che si frappone tra l'utente e il computer è altresì detto interfaccia utente e in tale contesto si adotta anche il termine nome utente. Aggettivo Significato e Curiosità su: Un utente è colui che usufruisce di un bene o di un servizio, generalmente collettivo, fornito da enti pubblici o strutture private. Il termine è largamente, seppure impropriamente, adoperato anche nell'informatica: in tale ambito connota colui che interagisce con un computer, o viene usato come generalizzazione del termine account; ciò che si frappone tra l'utente e il computer è altresì detto interfaccia utente e in tale contesto si adotta anche il termine nome utente. utente m sing (pl.: utenti) che fa uso di un servizio Sostantivo utente ( approfondimento) m sing (pl.: utenti) (diritto) (economia) chi fa uso di un servizio (informatica) chi usa un computer e le sue applicazioni Da secoli ormai molte persone si interessano delle abitudini o più semplicemente degli spostamenti di altre, anche sconosciute... Ebbene, è ancora più facile reperire i dati degli utenti delle varie tecnologie informatiche, cosa che richiede certamente meno sforzo, appunto senza che questi ne siano completamente consapevoli Sillabazione u | tèn | te Pronuncia IPA: /u'tnte/ Etimologia / Derivazione dal latino utens participio presente di uti ossia "usare, godere" Sinonimi fruitore, destinatario, consumatore, cliente

(informatica) utilizzatore Contrari fornitore, gestore Altre Definizioni con utente; abbonato; enel; Paga il canone; Chi usufruisce di un servizio pubblico o privato; La guarda l abbonato Sky; Il bis dell abbonato; Lo paga l abbonato TV; L Enel cura quella della corrente;

La risposta a Un abbonato dell Enel

UTENTE

U

T

E

N

T

E

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Un abbonato dell Enel' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.