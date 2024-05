La Soluzione ♚ Ogni cliente dell editore La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : LETTORE . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. LETTORE

Significato della soluzione per: Ogni cliente dell editore Italiano: Sostantivo: lettore m sing . chi legge un libro, un giornale o una rivista. (religione) persona che in alcune chiese cristiane, come la Chiesa cattolica, la Chiesa anglicana e quella ortodossa, è incaricata di proclamare la parola di Dio e altri testi nelle celebrazioni liturgiche e di esercitare altri compiti in campo pastorale. (elettronica) (informatica) (tecnologia) (ingegneria) dispositivo elettronico che decodifica e riceve informazioni da un supporto.

