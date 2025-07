Succedette a Scalfaro nei cruciverba: la soluzione è Ciampi

CIAMPI

Curiosità e Significato di Ciampi

La soluzione Ciampi di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Ciampi per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Ciampi? Succedette a Scalfaro significa chi ha preso il suo posto alla guida, e in questo caso si riferisce a Carlo Azeglio Ciampi, che nel 1999 è subentrato come Presidente della Repubblica dopo Oscar Luigi Scalfaro. La parola richiama il concetto di successione o avvicendamento in un ruolo importante, sottolineando il passaggio di testimone tra due figure di rilievo nella storia politica italiana.

Come si scrive la soluzione Ciampi

Se ti sei imbattuto nella definizione "Succedette a Scalfaro", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

I Imola

A Ancona

M Milano

P Padova

I Imola

