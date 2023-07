Succedette a Trotzkij agli affari esteri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Succedette a Trotzkij agli affari esteri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CICERIN

Significato/Curiosita : Succedette a trotzkij agli affari esteri

Georgij vasil'evic cicerin (in russo: ; karaul, 24 novembre 1872 – mosca, 7 luglio 1936) è stato un diplomatico russo, commissario... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 luglio 2023

