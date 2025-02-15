Il Presidente eletto fra Pertini e Scalfaro nei cruciverba: la soluzione è Cossiga

Anna Gallo | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il Presidente eletto fra Pertini e Scalfaro' è 'Cossiga'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COSSIGA

Curiosità e Significato di Cossiga

Vuoi sapere di più su Cossiga? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Cossiga.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il nostro Presidente eletto tra Scalfaro e NapolitanoGiovanni eletto presidente del CONI nel 2013Fu presidente della Repubblica prima di ScalfaroEletto a Presidente della Turchia nel 2014Palazzo sede del Presidente del Consiglio

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Soluzione Il Presidente eletto fra Pertini e Scalfaro - Cossiga

Come si scrive la soluzione Cossiga

Hai davanti la definizione "Il Presidente eletto fra Pertini e Scalfaro" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

Le 7 lettere della soluzione Cossiga:
C Como
O Otranto
S Savona
S Savona
I Imola
G Genova
A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

F A A I R

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.