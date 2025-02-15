Il Presidente eletto fra Pertini e Scalfaro nei cruciverba: la soluzione è Cossiga

Home / Soluzioni Cruciverba / Il Presidente eletto fra Pertini e Scalfaro

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il Presidente eletto fra Pertini e Scalfaro' è 'Cossiga'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COSSIGA

Curiosità e Significato di Cossiga

Vuoi sapere di più su Cossiga? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Cossiga.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il nostro Presidente eletto tra Scalfaro e NapolitanoGiovanni eletto presidente del CONI nel 2013Fu presidente della Repubblica prima di ScalfaroEletto a Presidente della Turchia nel 2014Palazzo sede del Presidente del Consiglio

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Cossiga

Hai davanti la definizione "Il Presidente eletto fra Pertini e Scalfaro" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

O Otranto

S Savona

S Savona

I Imola

G Genova

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

F A A I R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FARIA" FARIA

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.