Il Presidente eletto fra Pertini e Scalfaro nei cruciverba: la soluzione è Cossiga
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il Presidente eletto fra Pertini e Scalfaro' è 'Cossiga'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
COSSIGA
Curiosità e Significato di Cossiga
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il nostro Presidente eletto tra Scalfaro e NapolitanoGiovanni eletto presidente del CONI nel 2013Fu presidente della Repubblica prima di ScalfaroEletto a Presidente della Turchia nel 2014Palazzo sede del Presidente del Consiglio
Come si scrive la soluzione Cossiga
Le 7 lettere della soluzione Cossiga:
